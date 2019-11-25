رئيس بنك مصر: تجديد الثقة في طارق عامر يدعم استقرار الجهاز المصرفي

كتبت- منال المصري:

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، لمصراوي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي لفترة ثانية مدتها أربعة سنوات، يعطي مزيدا من الاستقرار للقطاع المصرفي.

وأضاف الأتربي، أن "التجديد لعامر يأتي من أجل استكمال المسيرة الناجحة التي بدأها في ظروف شديدة الصعوبة مر بها الاقتصاد المصري وتجاوزها".

وكانت مصادر مصرفية، أكدت لمصراوي، أن الرئيس السيسي، جدد لمحافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر، والذي تنتهي مدته، أواخر الشهر الجاري، بعد أربعة سنوات قضاها في منصبه.

ويحدد قانون البنك المركزي فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.

وقال الأتربي، لمصراوي، إن عامر نجح في إنجاز العديد من الملفات الصعبة والتي على رأسها قرار تحرير سعر الصرف وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف الأتربي، أن "المركزي نجح في خفض التضخم من 32% في نوفمبر 2016 إلى 2.4% في الشهر الماضي لأول مرة في تاريخ مصر، حيث حدد المركزي مستهدف للتضخم 9% بنهاية العام المقبل لأول مرة بهدف إعطاء رؤية صحيحة للمستثمر حول مستقبل اقتصاد مصر".

وقال إن المركزي أطلق خلال الفترة الأولى لتولي طارق عامر، عددا كبيرا من المبادرات الهامة لدعم الاقتصاد المصري، من بينها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت في ضخ 145 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد المصري خلال 4 سنوات بفائدة مدعمة 5%، وكذلك مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بتمويلات بلغت 27 مليار جنيه مقدمة من الجهاز المصرفي.

وأشار إلى أن المركزي بدأ في الفترة الأخيرة خطة ميكنة المدفوعات طبقا لرؤية المجلس القومي للمدفوعات بإطلاق أول كارت وطني ذو علامة تجارية مصرية تحت اسم "ميزة" للحد من تداول الكاش، وذلك من أجل دعم الشمول المالي وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

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مصادر: الرئيس السيسي يجدد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي