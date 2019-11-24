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مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

03:02 م الأحد 24 نوفمبر 2019
مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.32% إلى مستوى 14050 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مدفوعا بمبيعات محلية وعربية.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 181.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة بلغت 7.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 189.3 مليون جنيه.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي قد تراجع بنسبة 0.9%، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، إلى مستوى 14094 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

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