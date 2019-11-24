غادة والي: سأعمل برسالة السيسي في منصبي الجديد بالأمم المتحدة

كتبت- شيرين صلاح:

قالت وزيرة التضامن, غادة والي، إنها ممتنة لترشيح الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لها وكيلًا لسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "سأحمل رسالة الرئيس وهي العمل ثم العمل، لأعمل بها من منصبي الجديد.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي اختيار غادة والي، وكيلا للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وقالت والي عن عملها الجديد إن المنظمة تعمل على أربعة محاور هي الجريمة والمخدرات, والفساد ومقاومة الإرهاب في الدول المختلفة.