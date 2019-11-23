طلعت: سنركز على ميثاق واستراتيجية الذكاء الاصطناعي في التعاون مع أفريقيا خلال 2020

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن التعاون بين مصر والدول الأفريقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيركز في عام 2020 على تنفيذ المبادرة التي طرحتها مصر منذ أسابيع لكتابة ميثاق للذكاء الاصطناعي تلتزم به جميع الدول الأفريقية.

وأضاف طلعت ردا على سؤال لمصراوي على هامش منتدى أفريقيا 2019، اليوم السبت، أن التعاون مع الدول الأفريقية خلال العام المقبل يتضمن أيضا وضع استراتيجية مشتركة للعمل الأفريقي بمجال الذكاء الاصطناعي.

وذكر أن هناك تسارعا في خطى التعاون مع الدول الأفريقية، حيث هناك العديد من المبادرات منها مبادرة تدريب 10 آلاف أفريقي على تصميم الألعاب الرقمية والتي تم إطلاقها العام الماضي ووصل عدد المسجلين بها حتى الآن من الأفارقة إلى أكثر من 5 آلاف شخص.

كما تشمل هذه المبادرات تدريب أكثر من 200 شخص بالأكاديمية التكنولوجية لذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى المعمل الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة بالقرية الذكية لرعاية الفكر الخلاق والعمل الإبداعي لشباب أفريقيا، وفقا للوزير.

وأشار الوزير إلى أنه بحث اليوم خلال اجتماع مع مسؤولي البنك الدولي على هامش المنتدى، الاستعانة بخبرة مصر في نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ويتم العمل حاليا على عقد اتفاقات مع البنك وأيضا مع الدول بشكل ثنائي.

وأوضح أنه عقد جلسة مهمة أيضا أمس على هامش المنتدى، مع وزير الاتصالات، دون الإفصاح عن ما تم مناقشته خلال الاجتماع.