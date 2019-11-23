أسعار الذهب تتراجع خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلي

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الذهب بقيمة جنيهين خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم السبت 658 جنيهًا مقابل 660 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 564 جنيهًا وعيار 24 إلى 752 جنيهًا وسجل الجنيه الذهب 5264 جنيهًا، بحسب نجيب.

وعالميًا تراجعت أسعار الذهب قليلا أمس الجمعة، وهو أخر يوم في تعاملات الأسبوع مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات أظهرت أن انتاج قطاع الصناعات التحويلية ونشاط الخدمات في الولايات المتحدة تسارعا، وهو ما يحد من الطلب على المعدن النفيس.

وسجل سعر الذهب للبيع الفوري 1462.71 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.1% ومنهيا الأسبوع على خسارة 0.3%، بعد أن سجل مكاسب بلغت 0.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

واليوم وغدًا بورصة الذهب العالمية إجازة رسمية.