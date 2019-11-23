البترول: 14 كشفًا بتروليًا جديدًا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول اليوم السبت إن خلال الربع الأول من العام المالي الجاري تم تحقيق 14 اكتشافاً جديداً في مجال الغاز والزيت.

وأضاف البيان أن الاكتشافات كان منها 4 في مجال الغاز و10 في مجال الزيت، بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.

وبحسب البيان فإن خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر تم توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول في مناطق "جنوب شرق أبو سنان وجنوب شرق رأس قطارة" بمنطقة الصحراء الغربية بحد أدنى للاستثمارات حوالي 4 ملايين دولار.

وأوضح البيان أن خلال نفس الفترة تم حفر 4 آبار واتفاقية للشركة العامة للبترول فى منطقة (خير) بالصحراء الشرقية، كما تم توقيع 6 عقود تنمية بمناطق جنوب دسوق وشرق البحرية، خالدة، غرب كنايس وشمال الصالحية بمنح توقيع حوالى 2 مليون دولار.

وأضاف أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 25 اتفاقية إلتزام بترولية بإجمالي منح توقيع غير مستردة أكثر من 281 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات حوالي 2.43مليار دولار وحفر 150 بئراً .

وقال إن إنتاج الغاز الطبيعي المباع حوالي 13 مليون طن بزيادة نسبتها حوالي 6% عن الفترة المماثلة من العام السابق وذلك لدخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز على الإنتاج التي أثرت ‘يجابياً على زيادة معدلات الإنتاج وهي مشروعات تنمية حقل ظهر بالبحر المتوسط ومنطقة جنوب غرب بلطيم وحقول شمال الإسكندرية وحقول منطقة دسوق المرحلة (ب).

ووفقًا للبيان بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز حوالي 8 ملايين طن.

وقال البيان إن خلال الربع الأول من العام تم الوصول بمعدلات الإنتاج من حقل ظهر إلى حوالي 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في شهر أغسطس 2019 وذلك من خلال إنشاء وتشغيل 3 وحدات تسهيلات إنتاج ومعالجة برية، وجارى تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة حيث من المخطط أن ترتفع معدلات الإنتاج لتصل إلى 3 مليارات قدم مكعب يومياً.

ويهدف مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط -إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب طاقة المشروع البالغة حوالي 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً من خلال حفر 6 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وقد تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع فى شهر أغسطس 2019 وتم بدء الإنتاج في سبتمبر 2019 حيث تم وضع البئر الأول (بلطيم جنوب غرب-1) بمعدلات إنتاج أولية حوالي 70 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وأضاف البيان أن خلال الربع الأول من العام المالي تم البدء في الإنتاج من مشروع تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثانية) (شمال سيناء البحرية-برينكو) بالبحر المتوسط من خلال وضع البئر الأول على الإنتاج في يوليو 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالي 25 مليون قدم مكعب يومياً والبئر الثاني في أغسطس 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالي 20 مليون قدم مكعب يومياً ومن المخطط ربط باقي الآبار تباعاً.

وبحسب البيان فإنه تم وضع 4 آبار غاز جديدة على الإنتاج ، حيث بلغ إجمالي معدلات إنتاج الغاز الأولية المضافة من المشروعات والآبار التنموية الجديدة وآبار الغاز التي تم إصلاحها ووضعها على الإنتاج خلال الفترة من يوليه إلى سبتمبر 2019 حوالي 489 مليون قدم مكعب غاز يومياً، كما تم وضع 54 بئر زيت جديدة على الإنتاج خلال الفترة بمعدل إنتاج أولى حوالي 43.9 ألف برميل يومياً.