فيديوجرافيك| كيف تخطط الحكومة لتحويل 50 ألف سيارة أجرة للغاز الطبيعي كل عام؟

كتب- مصطفى عيد:

تزايد إقبال المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل باستخدام الغاز الطبيعي، حيث تم تحويل حوالي 17125 سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي)، خلال الفترة (يوليو – أكتوبر) الماضية، بحسب بيان من وزارة البترول أمس.

وتنفذ وزارة البترول، برنامجًا للتوسع في هذا النشاط، ويعرض مصراوين في هذا الانفوجرافيك، خطة الحكومة لتحويل 50 ألف سيارة أجرة للغاز الطبيعي كل عام.