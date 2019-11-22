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فيديوجرافيك| كيف تخطط الحكومة لتحويل 50 ألف سيارة أجرة للغاز الطبيعي كل عام؟

12:49 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
فيديوجرافيك| كيف تخطط الحكومة لتحويل 50 ألف سيارة أجرة للغاز الطبيعي كل عام؟

سيارة بالغاز

كتب- مصطفى عيد:

تزايد إقبال المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل باستخدام الغاز الطبيعي، حيث تم تحويل حوالي 17125 سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي)، خلال الفترة (يوليو – أكتوبر) الماضية، بحسب بيان من وزارة البترول أمس.

وتنفذ وزارة البترول، برنامجًا للتوسع في هذا النشاط، ويعرض مصراوين في هذا الانفوجرافيك، خطة الحكومة لتحويل 50 ألف سيارة أجرة للغاز الطبيعي كل عام.

سيارة أجرة للغاز الطبيعي الغاز الطبيعي بنزين وزارة البترول

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