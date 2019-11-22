تراجع أسعار السمك البلطي والجمبري الجملة في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر السمك البلطي والجمبري والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الجمعة في بسوق العبور مقارنة بالجمعة الماضية، وفي المقابل ارتفع السمك المكرونة السويسي.

وانخفض سعر الجمبري الممتاز بقيمة 10 جنيهات للكليو خلال الأسبوع ليترواح اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها.

كما تراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع أربع جنيهات ليتراوح بين 24 و26 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بقيمة جنيهين ليتراوح اليوم بين 50 و66 جنيهًا مقارنة بأسعار الجمعة الماضية.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و200 جنيه، وسعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع ليتراوح بين 44 و50 جنيها، وفقا لبيانات السوق.

كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.