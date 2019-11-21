فيسبوك يعقد شراكة مع معهد (INSI) الدولي لدعم سلامة الصحفيين

القاهرة- مصراوي:

يعقد فيسبوك شراكة مع المعهد الدولي لسلامة الصحفيين (INSI) لإطلاق برنامج جديد يستهدف دعم سلامة الصحفيين، بحسب بيان من فيسبوك، اليوم الخميس.

ويمتد هذا البرنامج طوال عام ٢٠٢٠ ويشمل تعاون أكثر من ٤٠ مؤسسة إخبارية تابعة للمعهد مع الشركات التكنولوجية عبر سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية هي الأولى من نوعها لمواجهة التحديات الخاصة بسلامة الصحفيين والحد من تأثيرها على الصناعة الإعلامية.

ويستهدف البرنامج ابتكار حلول مشتركة وعملية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع لمواجهة الإساءات الإلكترونية الموجهة ضد الصحفيين، وفقا لما ذكره البيان.

وقالت إيلينا كوزينتينو مديرة المعهد الدولي لسلامة الصحفييين: "سعدت كثيرًا عندما أبدت كبرى الشركات الإلكترونية مثل فيسبوك وجوجل رغبتهما في دعمنا والتعاون معنا في هذا المشروع".

وأضافت أن "هذا النوع من التعاون يعتبر ضروريًا حتى يمكننا تحقيق إنجاز ملموس بالنسبة لحماية الصحفيين من التهديدات والإساءات التي يتعرضون لها وتؤثر على عملهم وحياتهم حتى أنها تدفع ببعض الصحفيين إلى الابتعاد عن الصحافة واعتزال المهنة تمامًا وخاصة المرأة الصحفية".

وقال جاسبر دوب، رئيس الشراكات الإعلامية لفيسبوك في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "نتعامل في فيسبوك فيما يخص سلامة الصحفيين بمنتهى الجدية، ونعتز بتعاوننا مع "INSI" و"Google" لإيجاد حلول عملية وشاملة تساعد الصحفيين والغرف الإخبارية على حمايتهم من المضايقات الإلكترونية".

ومن المقرر بعد انتهاء البرنامج الممتد خلال ١٢ شهرًا أن يقوم المعهد بنشر مبادئ توجيهية بأفضل الممارسات بشأن كيفية التعامل مع المضايقات الإلكترونية في أوساط إعلامية أوسع نطاقًا بالعديد من اللغات.