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مبيعات المصريين والعرب تدفع البورصة للتراجع بنهاية تعاملات اليوم

02:56 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
مبيعات المصريين والعرب تدفع البورصة للتراجع بنهاية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.62%، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 14313 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.85%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 822.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 17.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الجانب صافي شراء بقيمة 839.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.45% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 14313 نقطة.

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