بنك القاهرة يخفض الفائدة 1% على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في بنك القاهرة، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% خلال الأيام الماضية على الشهادة ذات أجال 3 سنوات للعائد الثابت قبل نهاية الشهر الماضي.

وأضاف أن سعر الفائدة على الشهادة تراجع للعائد الشهري إلى 10.5% من 11.5%، فيما تراجعت الفائدة على العائد الربع سنوي إلى 10.6% من 11.6%، بينما تراجعت الفائدة على العائد نصف سنوي إلى 10.75% من 11.75%.

ويسمح البنك بشراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته ويحظر كسر الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر علي شرائها.

ويأتي قرار بنك القاهرة بخفض الفائدة بعد مرور أكثر من شهر على قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية قبل نهاية سبتمبر الماضي.