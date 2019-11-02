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    بنك القاهرة يخفض الفائدة 1% على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت

    01:04 م السبت 02 نوفمبر 2019
    بنك القاهرة يخفض الفائدة 1% على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت

    بنك القاهرة

    كتبت- منال المصري:

    قال مسؤول خدمة العملاء في بنك القاهرة، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% خلال الأيام الماضية على الشهادة ذات أجال 3 سنوات للعائد الثابت قبل نهاية الشهر الماضي.

    وأضاف أن سعر الفائدة على الشهادة تراجع للعائد الشهري إلى 10.5% من 11.5%، فيما تراجعت الفائدة على العائد الربع سنوي إلى 10.6% من 11.6%، بينما تراجعت الفائدة على العائد نصف سنوي إلى 10.75% من 11.75%.

    ويسمح البنك بشراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته ويحظر كسر الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر علي شرائها.

    ويأتي قرار بنك القاهرة بخفض الفائدة بعد مرور أكثر من شهر على قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية قبل نهاية سبتمبر الماضي.

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