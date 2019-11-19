راية القابضة: الشركة تكبدت خسائر كبيرة نتيجة وقف سير التوك توك

كتب- علاء حجاج :

قال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن شركته تكبدت خسائر كبيرة نتيجة القرار المفاجئ بمنع سير المركبات ثلاثية العجلات "التوك توك".

وأضاف خليل خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، للكشف عن نتائج أعمال الشركة، أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه في مصنع لإنتاج المركبات الخفيفة، مثل التوك توك والدراجات البخارية، وخط إنتاج داخل المصنع للموتوسيكلات الكهربائية.

وأوضح خليل، أنه تم إنتاج 4 آلاف توك توك ونحو 600 موتوسيكل كهربائي، إلا أن القرار المفاجئ للحكومة بوقف سير المركبات ثلاثية العجلات تسبب في تعطل هذه الاستثمارات وتوقف بيع التوك توك وتم تخزين جميع المنتجات المصنعة دون استغلالها.

وبحسب خليل، تواجه راية نفس المشكلة في الدراجات الكهربائية بسبب عدم منح التراخيص للموتوسيكلات الكهربائية من جانب وزارة الداخلية رغم تشجيع الحكومة لهذا النوع من الصناعة في ظل تواجه الدولة للاعتماد على وسائل نقل تعتمد على طاقة نظيفة.

وأعلنت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية عن إيراداتها خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي والتي بلغت نحو 6.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 6.2 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي بزيادة قدرها 5%.