طلعت: شبكة جديدة لربط 33 ألف مبنى حكومي بتكلفة تصل لـ 8 مليارات دولار

كتب- علاء حجاج:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الاتصالات بدأت تنفيذ مشروع شبكة جديدة للألياف البصرية بهدف ربط 33 ألف مبنى حكومي في جميع أنحاء مصر في الشهور الستة المقبلة باستثمارات تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأضاف طلعت، خلال منتدى "مستقبل الرخاء المصري الأمريكي"، أمس الاثنين، أنه يتم تنفيذ مشروع تحسين الخدمات الثابتة "fixed broadband services"، وتم استثمار 1.6 مليار دولار في هذا المشروع حتى الآن، مؤكدًا أهميته في إطار مشروع مصر الرقمية.

وعرض وزير الاتصالات، خلال المنتدى، مشروع مصر الرقمية الذي يتم تنفيذه حاليًّا، مشيرًا إلى أنه بموجبه يستطيع المواطن المصري الحصول على الخدمات الخاصة به من هيئة واحدة، التي ستنسق بدورها مع الهيئات الحكومية الأخرى.

وأكد الوزير أنه تم البدء بمدينة بورسعيد لتطبيق التجربة الخاصة بذلك المشروع، ولا سيما في ظل انخفاض حجم التعداد السكاني هناك الذي يصل إلى حوالي مليون نسمة، ومن ثم من السهل تطبيق أي مشروع هناك.

وذكر أنه تم البدء في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية في شهر يوليو الماضي بمحافظة بورسعيد.

وأضاف الوزير أنه تم اختيار 3 خدمات حكومية سيتم طرحها ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية في وقت مبكر من العام المقبل، من بينها تراخيص السيارات والتوكيلات، ومن ثم سيستطيع المواطن تلقّي الخدمة الخاصة بهم إلكترونيًا من خلال جهة واحدة.