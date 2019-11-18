أسعار النفط ترتفع مع ترقب المستثمرين احتمالات اتفاق أمريكا والصين

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مواصلة مكاسب الأسبوع السابق، إذ يترقب المستثمرون مزيدا من الأدلة على اتفاق تجارة محتمل بين الولايات المتحدة والصين، متجاهلين المخاوف حيال زيادة مطردة في إمدادات النفط، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 11 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 63.41 دولار للبرميل. وارتفعت عقود الخام 1.3% الأسبوع الماضي، وفقا للوكالة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.4% إلى 57.93 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.8% الأسبوع الماضي.

وصعدت عقود النفط حوالي 2% الجمعة الماضية بعد أن زادت تصريحات لمسؤول أمريكي كبير التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكي صيني، لكن المخاوف بشأن زيادة إمدادات الخام وضعت حدا للمكاسب.

وتسببت حرب التجارة المستمرة منذ 16 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم في تباطؤ النمو في أنحاء العالم ودفعت المحللين لخفض توقعاتهم لنمو الطلب على النفط، مما يزيد المخاوف من حدوث تخمة في المعروض في 2020.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك الخميس الماضي، إنها تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2020، مما يدعم وجهة النظر التي يتبناها متعاملون في السوق بأن المنظمة ومنتجين آخرين بينهم روسيا، في إطار ما يعرف باسم "أوبك"، سيبقون على قيود الإنتاج المفروضة لمعالجة تخمة المعروض.

ومن المتوقع أن تناقش أوبك وحلفاؤها سياسة الإنتاج خلال اجتماع في الخامس والسادس من ديسمبر المقبل بفيينا.

ويستمر اتفاقهم الحالي حتى مارس المقبل، بحسب الوكالة.