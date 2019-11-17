تراجع البلطي وارتفاع المكرونة والسبيط.. أسعار الأسماك في سوق العبور

القاهرة- مصراوي:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم، الأحد، بسوق العبور، ليتراوح بين 23 و27 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم 10 جنيهات ليتراوح بين 90 جنيها 210 جنيهات، مقارنة بأسعاره أمس.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و150 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 و350 جنيها، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

كما استقر سعر كيلو السمك البوري، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا.