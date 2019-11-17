  • عاجل:محاكمة راجح| محامي محمود البنا: "سنتخذ إجراء ربما يغير مُجريات القضية"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح احتجاجات إيران الطقس عزل ترامب البلاك فرايداي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان

    تراجع البلطي وارتفاع المكرونة والسبيط.. أسعار الأسماك في سوق العبور

    11:16 ص الأحد 17 نوفمبر 2019
    تراجع البلطي وارتفاع المكرونة والسبيط.. أسعار الأسماك في سوق العبور

    أسعار الأسماك

    القاهرة- مصراوي:

    تراجع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم، الأحد، بسوق العبور، ليتراوح بين 23 و27 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

    وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

    وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم 10 جنيهات ليتراوح بين 90 جنيها 210 جنيهات، مقارنة بأسعاره أمس.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و150 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 و350 جنيها، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

    كما استقر سعر كيلو السمك البوري، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

    واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا.

    أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور

    الخبر التالى:

    هواوي: ترددات الجيل الخامس ستكون جاهزة في 70 دولة بنهاية 2020 (حوار)
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان