بلتون يتوقع استقرار سعر الدولار في حدود 16 جنيها بالعام المالي الحالي

القاهرة- مصراوي:

توقع بنك استثمار بلتون، في تقرير له اليوم السبت، أن يبقى سعر الدولار مستقرا أمام الجنيه خلال العام المالي الجاري، مع حدوث تذبذبات محدودة في نطاق 16 جنيها.

وقال بلتون إن استقرار الدولار أمام الجنيه في هذه المستويات خلال عام 2019-2020 "سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على مستهدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي".

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 179 قرشا، بنسبة 10%، حيث وصل متوسط السعر في البنوك إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم السنوية إلى متوسط 9% (± 3%) خلال الربع الرابع من 2020.

وشهد معدل التضخم السنوي تراجعا كبيرا للشهر الخامس على التوالي، خلال أكتوبر الماضي، مسجلا أقل مستوياتها في سنوات، ليصل إلى حدود 2.4% لإجمالي الجمهورية، و3.1% في المدن.

واستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي منذ أغسطس الماضي، ليخفض أسعار الفائدة بمجموع 3.5% في آخر اجتماعات متتالية للجنة السياسة النقدية، كان آخرها الخميس الماضي بنسبة 1%، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وقال بلتون إنه "رغم أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي لتحسن مناخ الأعمال، خاصة على مستوى المستثمرين المحليين، فنحن نعتقد أن نمو معدلات الطلب الخاص أمر أساسي لفتح المجال للإنفاق الرأسمالي".

وتابع: "نتوقع تحسن تدريجي لمستويات الإنفاق الخاص، مما يدفع الضغوط التضخمية والضغوط على الجنيه إلى العام المالي 2020-2021 لحين انخفاض الفجوة بين الأجور والتضخم. لذلك نؤكد رؤيتنا بعدم وجود ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال العام المالي 2019-2020 حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيدا".

ويرى بلتون أن التحسن التدريجي في مستويات الإنفاق الخاص في مصر، والتعافي المعتدل في إقراض الإنفاق الرأسمالي، وتحسن مكانة صافي الميزان التجاري النفطي، وتماسك تدفقات الدخل الثابت، فضلا عن نمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، ووضع إطار زمني ممكنا لإدارة الدين الخارجي مع انخفاض الدين الخارجي قصير الأجل لمصر نسبة إلى إجمالي الديون الخارجية "جميعها تدعم النظرة المستقبلية لبلتون بشأن الجنيه".