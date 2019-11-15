محمد العريان يتوقع انهيار محتمل للاقتصاد العالمي

القاهرة- مصراوي:

حذر محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، من انهيار محتمل للاقتصاد العالمي وقال إن البنوك المركزي حول العالم عاجزة عن حماية نفسها من هذا الانهيار.

وأضاف في حوار له مع شبكة ABC الاسترالية، "إذا كنت تستثمر في الأصول الأكثر سيولة ومخاطرة في السوق، حيث ترتفع مديونيات الشركات وتحتاج إلى إعادة تمويل مستمرة، فسأكون حذرًا لأن من الممكن حدوث خلل وهذا خطًا لا يمكن إصلاحه".

وأبدى العريان تخوفه من أن يؤدي انخفاض سعر الفائدة للغاية حول العالم في ضرر أكثر من النفع.

وأضاف: "عندما نصل لنقطة محددة، تبدأ في تشوية كل أنواع السلوك، وهذا لا يتسق مع الاقتصاد والأسواق القوية"، متابعًا "ـلذا أنا أشعر بالقلق الشديد، واعتقد أنه في حالة أوروبا بلغنا هذه النقطة".

ومنذ بداية العام الجاري بدأت البنوك المركزية الكبرى حول العالم دورة من التيسير النقدي، أي خفض سعر الفائدة.

ويقول العريان إن البنوك المركزية في موقف لا تحسد عليه، لا يمكنهم أن يفعلوا المزيد لأنه سيصبح له نتائج عكسية، ولا يمكنهم الرجوع لأنه سيكون له مخاطر على استقرار السوق وما هم فيه حاليًا غير مريح".

ورغم أن العريان ضد قرارات البنوك المركزية بخفض الفائدة، إلا أنه يقول إنه كان من الصعب أن تبقى هذه البنوك على الهامش ولا تفعل شيء مع انحسار النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى.

ويعاني الاقتصاد العالمي من حالة انحسار النمو، حتى أن صندوق النقد الدولي هذا العام للمرة الخامسة.

وبحسب العريان فإن البنوك المركزي لا يمكنها أن تفعل أي شيء حيال الضروريات الاقتصادية مثل زيادة الإنتاجية وتدشين مشروعات البنية التحتية وتطوير مهارات العمال.

وأضاف: "لكنهم يستطيعون رفع أسعار الأصول، حتى يشعر المستثمرون في هذه الأصول مثل الأسهم والعقارات، بأنهم أكثر ثراءً ومن ثم يزيدون إنفاقهم".

ويطالب العريان بأن يتوقف اعتماد الحكومات المفرط والمطول على البنوك المركزية، "لكن هذا لا يحدث"، على حد قوله.

وبحسب العريان فإنه من المفارقات أن أحد الآثار الجانبية لهذا، هو تفاقم عدم المساواة في الثروة، في وقت أصبح فيه عدم المساواة في الثروة والدخل والفرص، قضية اقتصادية واجتماعية وسياسية حقيقية".

وقال العريان إن الوقت ينفد، والاقتصاد العالمي يقترب الآن من "مفترق طرق خطير"، أحد هذه الطرق يرى تدخل الحكومة بضخ محفزات والطريق الآخر يؤدي إلى الركود".

وتوقع العريان بنسبة 60% أن ينتهي المطاف بأزمة سيئة فيما تأتي نسبة 40% للنهاية الجيدة.

ولا يتوقع العريان أن تحدث تداعيات اقتصادية كبيرة أو تتهاوى الأسواق المالية، لأنه يؤمن بأن السياسيين سوف يستمعون إلى ما تمليه عليهم البنوك المركزية.