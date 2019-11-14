بنك الكويت الوطني مصر يحقق أرباحا بقيمة 1.7 مليار جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

قال بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، في بيان اليوم الخميس، إن أرباحه خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 ارتفعت بنسبة 13.8% لتصل إلى 1.7 مليار جنيه.

وأضاف البنك، أن حقوق المساهمين حققت نموا بنسبة 29.7% لتبلغ 7.54 مليار جنيه بالمقارنة مع 5.81 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر من العام 2018.

كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة 8.2% لتبلغ 56.15 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة مع 51.90 مليار جنيه في نهاية سبتمبر من العام 2018، بحسب البيان.

وارتفع صافي إيرادات النشاط خلال هذه الفترة 11.4% على أساس سنوي ليبلغ 2.84 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019 مقارنة مع 2.55 مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة من العام 2018.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر، إن "النمو القوي الذي يحققه الوطني - مصر يؤكد نجاح البنك فى تعزيز موقعه في السوق المصري والذى يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية، حيث تصل مساهمته إلى قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة".

وأشارت البحر، إلى أن النتائج المالية القياسية لبنك الكويت الوطني - مصر في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 كانت أغلبها أرباحاً تشغيلية ما يؤكد على إستقرار الوضع الاقتصادي ويعكس الرؤية الثاقبة لاستثمارات المجموعة الاستراتيجية وطويلة الأجل في السوق المصري.