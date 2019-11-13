أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.25 و45 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و4.5 جنيه، وسعر كيلو الجوافة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و 4.5 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الرمان بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.