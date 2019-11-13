وزير الصناعة: 3.6 مليار دولار حجم التجارة بين مصر وألمانيا في 9 أشهر

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا شهدت تطورا ملموسا خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات و622 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و579 مليون دولار بزيادة قدرها 43 مليون دولار بنسبة زيادة 1.2%.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، أضاف نصار أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة خاصة على الصعيدين التجاري والصناعي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع سيريل چان نون، سفير ألمانيا بالقاهرة حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك, وذلك بحضور أحمد طه مساعد أول الوزير لشئون الصناعة.

وذكر الوزير أن المباحثات تناولت إمكانيات الاستفادة من التجربة الألمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي المصري باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي خاصة وأن ألمانيا تمتلك خبرات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن هناك فرصا ضخمة أمام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري في عدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الاقليمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة تؤهلها لريادة القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، كما أن هناك فرصة كبيرة أمام قطاع صناعة السيارات الألمانية للدخول والمنافسة بالسوق المصري وبصفة خاصة في مجال السيارات العاملة بالغاز.

وأوضح أن ذلك يأتي حاليا في إطار تبني الحكومة المصرية توجها عاما لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي، ضمن الإجراءات الخاصة بترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات البيئية.

وأشار نصار إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية ألمانية مشتركة في مجال إنتاج مكونات السيارات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي لا سيما وأن السوق المصري يمتلك ميزات تنافسية عديدة خاصة فيما يتعلق بتوافر العمالة المؤهلة للعمل بقطاع السيارات، وانخفاض تكلفة الشحن من الموانئ المصرية لكافة الدول الأوروبية.

وأكد الوزير حرص وزارة التجارة والصناعة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاستثمارات الألمانية القائمة والجديدة بالسوق المصري.

وقال سفير ألمانيا بالقاهرة، إن هناك تفاهما مشتركا بين الحكومتين الألمانية والمصرية لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن هناك توجها إيجابيا لدى دوائر الأعمال الألمانية للعمل بالسوق المصري باعتباره محورا رئيسيا للأسواق الإقليمية، وأسواق دول القارة الأفريقية.

وأضاف أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة والتي من المتوقع أن تشهد طفرة غير مسبوقة خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة في ظل الدور الرئيسي والقيادي الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يلقى اهتماما كبيرا من الشركات الألمانية.