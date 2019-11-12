رحلة انخفاض معدلات التضخم في مصر خلال 2019 (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة السبت الماضي، أن معدلات التضخم السنوية واصلت تراجعها الكبير للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مسجلة أقل مستوى له منذ عام 2000.

وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.4% لإجمالي الجمهورية في أكتوبر مقابل 4.3% في سبتمبر الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 3.1% مقابل 4.8% خلال سبتمبر.

وتراجع معدل التضخم السنوي بذلك من مستواه 12.2% في أول شهور العام الجاري، وكذلك من أعلى مستوى له خلال العام في فبراير عند 13.9%، ليهبط إلى مستويات الآحاد، بفارق كبير عن مستهدفات البنك المركزي للتضخم في الربع الرابع من 2020، عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.

ومن المتوقع أن تتراجع بين 6 و9% خلال آخر شهرين من العام الجاري، بحسب بنوك استثمار.

ويرصد مصراوي تطور معدلات التضخم السنوية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن لإجمالي الجمهورية، في الإنفوجرافيك التالي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.