أسعار الذهب تنخفض في مصر.. والجرام يخسر 5 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى تعاملات 655 جنيها مقابل 660 جنيها أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 561 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 749 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5240 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، قبيل كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نادي نيويورك الاقتصادي، إذ يأمل المستثمرون في تعليقات إيجابية بشأن محادثات التجارة مع الصين، بحسب وكالة رويترز.

وهبط السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1451.89 دولار للأوقية بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1451.40 دولار للأوقية.