وزيرة الاستثمار: مصر تقدمت 26 مركزا بمؤشر التنافسية منذ بداية الإصلاح

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن ترتيب مصر تحسن 26 مركزًا في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

وأظهرت بيانات تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 الصادر اليوم الأربعاء، أن مصر احتلت المركز 93 بين 141 دولة شملها التقرير، وذلك سجلت مقارنة بالمركز 119 في تقرير التنافسية لعام 2014-2015، (قبل الإصلاح)، ولكنها تقدمت مركزا واحدا فقط عن ترتيبها في تقرير العام الماضي، حيث كانت تحتل المركز 94.

وأضافت الوزيرة أنه رغم التحسن المستمر في ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية، إلا أن التقرير الصادر اليوم لم يأخذ في الاعتبار الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يتم الأخذ بها في السنوات المقبلة.

وبحسب البيان، كان التحسن الأهم بين المؤشرات الفرعية، في مؤشري كفاءة سوق السلع وكفاءة المؤسسات، حيث تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر كفاءة سوق السلع، لتحتل المرتبة 100 مقارنة بالمرتبة 121 في العام الماضي، نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعملية الاستثمارية، وإصلاح منظومة الضرائب والدعم، وحماية المنافسة.

كما تقدمت مصر 20 مركزًا في المؤشر الفرعي لكفاءة المؤسسات، من المركز 102 إلى المركز 82 عالميًا، استفادةً بجهود الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين في المؤسسات الاقتصادية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، والحوكمة، وكفاءة الإطار القانوني، وحل النزاعات الاستثمارية وتعارض المصالح، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والإدارة العادلة للأراضي، ووضوح الرؤية الحكومية، وفقا للوزارة.

كما تقدمت مصر 7 مراكز في مؤشر كفاءة النظام المالي، لتحتل المرتبة 92 عالميًا، وتقدمت 4 مراكز في المؤشر الفرعي للبنية التحتية، من المركز 56 في العام الماضي إلى المركز 52، و4 مراكز أيضًا في المؤشر الفرعي لسوق العمل، لتحتل المرتبة 126 عالميًا، و3 مراكز في المؤشر الفرعي للقدرة على الابتكار، لتحتل المرتبة 61 عالميًا.