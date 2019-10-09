وزارة الاتصالات تفوز بالجائزة العالمية "الويتسا 2019" للشمول الرقمي

كتب- محمد علاء الدين:

فازت وزارة الاتصالات بجائزة المنظمة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات (WITSA) لعام 2019 في مجال الشمول الرقمي والبرامج والمبادرات التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن يواجهون عقبات طويلة الأمد أمام الاندماج الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن الجائزة أظهرت الحلول التي تتيح إمكانية الوصول لأولئك الأفراد الذين لم يستفيدوا تقليديًا من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة توفر فرص عمل مجدية من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأولئك الذين تم تمثيلهم تمثيلا ناقصا في القوى العاملة.

وتعتبر WITSA منظمة تضم في عضويتها منظمات واتحادات من أكثر من 80 دولة تمثل أكثرمن 90% من سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي، بحسب البيان.

وتعد منظمة اتصال هي أحد أعضائها المؤسسين منذ عام 2004، ويتم الترشيح لجوائز التميز بواسطة المنظمات الأعضاء كل في نطاقها الجغرافي.

وقد تقدمت اتصال بترشيحها لأربعة مشروعات مختلفة أحدها هو مشروع " التعلم مدى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة" ، وقد فاز المشروع بالجائزة العالمية متفوقا على جميع الدول التي تقدمت.

ويقول المهندس طارق عبد المنعم عضو مجلس إدارة منظمة اتصال وممثلها فى مجلس إدارة WITSA إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد فازت بالجائزة عن مشروعها "التعلم مدى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة" في مجال بناء القدرات والتوظيف فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن المشروع هو الأول من نوعه عالميا، حيث يتلاءم هذا المشروع مباشرة مع السياسات الحالية للحكومة المصرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين نوعية حياتهم من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقالت الدكتورة عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات للمسؤولية المجتمعية والخدمات إن المشروع يتكون من منحتين رئيسيتين تم الإعلان عن كلاهما بناءً على طلب الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف الأولي إلى القضاء على الأمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، بينما تهدف الثانية إلى تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لفرص عمل محددة متعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.