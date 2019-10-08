مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة نحو 0.6% مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بضغط من مبيعات أجنبية.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.6% مع نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 14348 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.71%.

وسجلت تعاملات الأجانب خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 8.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 4.7 مليون جنيه، و4.1 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 1.5% إلى مستوى 14413 نقطة.