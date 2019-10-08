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    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

    11:03 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس، ليتراوح بين 30 و35 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 42 و50 جنيها.

    وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيها.

    ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 جنيه و210 جنيهات، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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