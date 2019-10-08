أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس، ليتراوح بين 30 و35 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 42 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 جنيه و210 جنيهات، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.