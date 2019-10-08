سواري فينتشرز تقود جولة تمويلية بقيمة 4.5 مليون دولار لمنصة "المنتور"

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت سواري فينتشرز، المتخصصة في مجال الاستثمار المباشر لرأس المال الجريء، إنها ستقود جولة تمويلية لصالح منصة العلم عبر الإنترنت (المنتور. نت) بقيمة 4.5 مليون دولار.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك سيتم بمشاركة كل من شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار وشركة إنديور كابيتال والمستثمر محمد الأمين.

وبحسب البيان، ارتفع إجمالي التمويل الذي حصدته شركة المنتور.نت منذ تأسيسها إلى 8 ملايين دولار حتى الآن.

وتم إطلاق منصة المنتور.نت عام 2016 بهدف تعويض نقص محتوى التنمية الشخصية و العملية لمتحدثي اللغة العربية.

وتقدم المنصة مجموعة من مقاطع الفيديو التدريبية الحصرية ومحادثات الخبراء، وتقدم حلولاً فريدة لتطوير المعرفة في المنطقة في مجالات تشمل الصحة والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية وريادة الأعمال وإدارة الأعمال.

وقال وائل أمين، الشريك في شركة سواري فينتشرز إن الشركة دعمت مهمة المنتور.نت منذ البداية لإثراء محتوى التطوير الشخصي والعملي لناطقي اللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسد هذه الفجوة في مجال تطوير المعرفة وإرساء الأساس لنظام تعليمي غني عبر الإنترنت أمر بالغ الأهمية لتطوير الجيل القادم من القادة وتزويدهم بالإمكانيات اللازمة.

وتخطط شركة المنتور.نت لاستخدام هذا التمويل لتسريع عملية تطوير الدورة التدريبية وتوسيع قائمة الموجهين والمعلمين الذين يتم تعيينهم باستخدام أدق المعايير، مع معدل قبول 10٪ من أجل الحفاظ على أعلى مستويات الجودة المقدمة في السوق.

وقال إيهاب فكري الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في المنتور.نت: "إن الشركة لديها أكثر من عشرة آلاف فيديو على المنصة حتى الآن.

وتخطط الشركة ، لتوجيه هذا الاستثمار لاثراء المحتوى المقدم من خلال توفير محتوى تعليمي قيّم وخبرات علمية وعملية ثريّة لمساعدة الشباب على تعزيز كفاءاتهم وثقتهم بتوسعة قاعدة معارفهم، بحسب فكري.