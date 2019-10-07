أسعار الدولار تستقر في 10 بنوك مع بداية تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.27 جنيه، بينما تراجع سعر البيع قرشا واحدا إلى 16.36 جنيه.