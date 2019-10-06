"طيران الإمارات" تخطط لإطلاق رحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ (حوار)

كتب- عبدالقادر رمضان:

على ارتفاع حوالي 40 ألف قدم، وعلى متن أولى رحلات الطائرة العملاقة A380 القادمة من دبي لمطار القاهرة الدولي، التابعة لخطوط طيران الإمارات، أجرى مصراوي حوارا مع عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات.

وقال الرضا إن طيران الإمارات هي أول شركة طيران تشغل هذا النوع من الطائرات في مطار القاهرة الدولي، مشيدًا بما تقدمه سلطة الطيران المدني المصرية، من خدمات عالية الجودة لمسافري طيران الإمارات، وقدرة مطار القاهرة الدولي على استقبال هذا النوع من الطائرات العملاقة.

كان مطار القاهرة استقبل صباح يوم الخميس الماضي، أول رحلات طائرة A380 ذات الطابقين،وهي أكبر طائرة ركاب تجارية في العالم، لتعمل بشكل منتظم، بين دبي والقاهرة.

وقال الرضا، إن الطائرة الجديدة توفر سعة "مقعدية" أكبر لمسافري طيران الإمارات، خاصة في درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى، التي يزيد عليها الطلب في هذا الخط بين دبي والقاهرة.

"نرى إقبالا كبيرا من رجال الأعمال والتجار وأيضا السياح على درجات رجال الأعمال والدرجة الأولى.. ولذلك قررنا تسيير هذه الطائرة الكبيرة لتلبية الطلب على هذه الدرجات"، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات.

وتوفر الطائرة A380 حوالي 76 مقعدا في درجة رجال الأعمال، مقابل 40 أو 42 مقعدا في الطائرات الأخرى، و14 مقعدا في الدرجة الأولى، مقابل 6 أو 8 مقاعد فقط في الطائرات الأخرى، بالإضافة إلى 426 مقعدا في الدرجة السياحية أو الاقتصادية، بحسب ما قاله الرضا.

وقال الرضا، إن طيران الإمارات، لديها حاليا 112 طائرة من طراز A380، وإنها ستتسلم 11 طائرة أخرى قريبا، وهي تمثل حوالي نصف أسطول طائرات الشركة، وإنها تسعى لتشغيل هذه الطائرات على معظم خطوطها التي يزيد عليها الإقبال وتحتاج إلى هذه السعات.

وأشار الرضا، إلى أن السوق المصري، سوق كبير وواعد، وأن الرحلات التي توفرها طيران الإمارات من دبي إلى القاهرة، تربط السوق المصري بجميع الوجهات التي تطير إليها الشركة حول العالم، في أمريكا وآسيا وغيرهم، حيث يصل عدد وجهات الشركة إلى نحو 156 وجهة.

وأضاف أن طيران الإمارات ترى تحسنا ملحوظا وانتعاشا في حركة السياحة بمصر، وهو ما شجعها على تسيير طائرة A380 من أجل استيعاب الطلب المتزايد على السفر إلى القاهرة.

"السوق المصري من ناحية السياح والزوار ورجال الأعمال.. سوق كبير وواعد، ونرى السياحة الحمد لله عادت إلى مصر.. وهناك جنسيات كثيرة سواء من دول مجلس التعاون أو غيرهم أو من المصريين تزيد طلبات سفرهم للقاهرة"، بحسب ما قاله الرضا.

وأضاف أن الشركة تعتزم زيادة عدد رحلاتها من دبي للقاهرة، إلى 25 رحلة منتظمة أسبوعيا، اعتبارا من 28 أكتوبر الجاري، بدلا من 21 رحلة حاليا.

"بدأنا رحلاتنا إلى القاهرة بثلاث رحلات أسبوعيا فقط في عام 1986.. والآن وصلنا إلى 21 رحلة وستزيد إلى 25 رحلة.. هناك نمو مستمر في أعمالنا في مصر"، وفقا لما ذكره الرضا.

وقال إنه بعد تشغيل الرحلات الجديدة للقاهرة، سيصل عدد المقاعد التي تقدمها رحلات طيران الإمارات من وإلى القاهرة، إلى 9200 مقعد أسبوعيا.

وقال الرضا، إن طيران الإمارات تدرس تسيير رحلات إلى وجهات أخرى في مصر، مثل الغردقة وشرم الشيخ، مع زيادة الإقبال على هذه الوجهات.

وأوضح أن الشركة في انتظار أسطول طائرات جديدة أصغر حجما، من أجل تسييرها إلى هذه الوجهات حتى تكون ذات جدوى اقتصادية.

"فعلا في دراسات لتسيير رحلات لوجهات مثل الغردقة وشرم الشيخ، لكن المشكلة إن طائرتنا كبيرة وأصغر طائرة لدينا سعتها 350 مقعدا، وبالتالي تشغيلها لمثل هذه الوجهات لن يكون ذو جدوى اقتصادية.. نحن ننتظر أسطول جديد من الطائرات بسعة مقعدية أقل لفتح خطوط جديدة لمثل هذه الوجهات"، بحسب ما قاله الرضا.

وعن سبب تخفيض طلبيات شركة طيران الإمارات، لطائرات إيرباص A380 ، قال الرضا، إن طيران الإمارات تعتبر أكبر مشغل لهذا الطراز من الطائرات في العالم، وسيصل عددها في أسطول الشركة إلى 122 طائرة، وإن تقليل الطلبيات جاء بعد قرار الشركة المصنعة وقف تصنيع هذه الطائرات التي كانت تنتج وفق استراتيجية مشتركة بين الشركتين.

"الطائرة A380 من الطائرات المميزة والتي تلقى إقبالا من المسافرين وتمثل نسبة كبيرة من أسطولنا"، بحسب ما قاله الرضا.

وأوضح أن طائرة A380 توفر مجموعة من الخدمات المميزة خاصة لدرجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى، مثل الصالون الطائر، و"الشاور اسبا"، والتي توفر راحة عالية للمسافرين خاصة في الرحلات الطويلة.

وقال الرضا إن أداء شركة طيران الإمارات يسير بشكل جيد رغم التحديات العالمية التي تؤثر على صناعة الطيران، مثل تذبذب أسعار البترول، وكذلك أسعار صرف العملات.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال في خطوط طيران الإمارات تفوق 80% وأنها زادت على 90% في شهور الصيف.

"نواجه تحديات طبعا مثل كل شركات الطيران.. وأحيانا تحدث أزمات في العالم نتأثر بها.. مثل ما حدث مؤخرا في هونج كونج.. لكننا قادرين على تعديل مسارات رحلاتنا بمرونة من أجل توجيهها للوجهات الأكثر طلبا"، بحسب ما قاله الرضا.

وقال إن الحجوزات المستقبلية تشير إلى أن وضع الشركة جيد، وأن الطلب ما زال مرتفعا، متوقعا استمرار النمو في أعمال الشركة في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تحسين كفاءة تشغيل الطائرات وتقليل النفقات، واستخدام التكنولوجيا، والتوسع في استخدام "البوابات الذكية"، من أجل توفير النفقات، واستمرار تقديم الخدمات بسرعة وسهولة وكفاءة.

"لازم الشركات تكون حذرة من التحديات والصعوبات التي تحدث في بعض الأسواق.. ولذلك نعمل على تحسين كفاءة التشغيل وتوفير النفقات"، بحسب ما قاله الرضا.

وعن استعداد طيران الإمارات لإكسبو 2020، قال الرضا، إن دولة الإمارات، تتوقع زيارة ما بين 20 إلى 25 مليون سائح إلى دبي في فترة 6 أشهر، ضمن فعاليات إكسبو دبي، وإن طيران الإمارات شريك أساسي في الترويج لإكسبو، وإنها ستعمل مع شركات الطيران الأخرى من أجل تسهيل حركة سفر السياح من وإلى دبي.

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