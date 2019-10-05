بعد ارتفاعها أمس.. ماذا حدث لأسعار الذهب اليوم؟

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب استقرت اليوم عند 684 جنيها، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 586.3 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 781.7 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5472 جنيها.

وأرجع نجيب، استقرار سعر الذهب عالميا، إلى ثبوت سعر المعدن الأصفر عالميا نتيجة لإغلاق البورصات العالمية.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب، للجلسة الرابعة على التوالي، خلال تعاملات أمس الجمعة وسط مخاوف بشأن تعثر النمو بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون تقريرا مهما بشأن الوظائف قد يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1507.93 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان المعدن النفيس ارتفع إلى 1518.50 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر في الجلسة السابقة.