وزيرة التخطيط: مليار جنيه تمويلا إضافيا لمشروع مبادرة حياة كريمة

القاهرة – مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن لجنة تسيير مشروع مبادرة حياة كريمة، طلبت تمويلًا إضافيا بقيمة مليار جنيه من وزارة المالية وسيتم الحصول على 500 مليون جنيه الآن، والنصف الآخر في يناير المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء التخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية مع مسؤولي 6 محافظات، للتنسيق في بدء تنفيذ المبادرة وتحديد القرى الأكثر فقرا، وفقا لبيان من وزارة التضامن اليوم الجميعة.

وأشارت السعيد إلى ضرورة عمل دراسات على الأسر واحتياجاتها وأن هناك بيانات دورية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن نسب الدخل والمواليد، ويجب ربط تلك البيانات والإحصائيات ببعضها.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن أكبر العوامل المؤثرة على الفقر تتمثل في الزيادة السكانية، وزيادة معدلات السكان، مشددة على ضرورة توعية المواطنين وإطلاق حملة توعوية في تلك القرى ببرنامج "2 كفاية" لتنظيم الأسرة.

وشددت الوزيرة، على ضرورة توجيه مبادرة حياة كريمة نحو الأولويات ولتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري، ومعالجة مشكلة الفقر.

وفي نهاية التجتماع تم الإتفاق على إتاحة التمويل الإضافي المطلوب لتنفيذ المبادرة بقرى المرحلة الأولى وعددها 145 قرية بموازنة دوواين عموم المحافظات مباشرة من خلال وزارة التخطيط والمتابعة.

وسيمكن هذا التمويل المحافظين من إسناد الأعمال بطريق الإسناد بالاتفاق المباشر طبقا للقرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة موقف تنفيذ برنامج حياة كريمة المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى 30 سبتمبر الماضى وذلك طبقاً للأسعار الإسترشادية التى سيتم تحديدها، بحسب البيان.

واتفق مسؤولو الوزارات في الاجتماع، على أن يتم تنفيذ مشروع تكامل " 2 كفاية " الخاص بالحد من الزيادة السكانية بين الأسر الموجودة فى قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق أيضا على تحديد سقف تمويل لكل محافظة في ضوء التمويل الإضافى المقترح وبناءً على مؤشرات الفقر وطبيعة ونوعية المشروعات والتدخلات المطلوبة، وإخطار كل محافظة بالسقف التمويلي الخاص بها لقرى المرحلة الأولى لترتيب أولوياتها.

كما تم الاتفاق على أن تكلف وزارة التنمية المحلية المحافظات المشاركة فى المبادرة بتشكيل لجان متابعة لتنفيذ كافة الأعمال وتذليل المعوقات.