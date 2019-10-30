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WE تُعلن عودة خدماتها بشكل كامل

08:52 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
WE تُعلن عودة خدماتها بشكل كامل

المصرية للاتصالات

القاهرة - مصراوي:

قالت شركة WE، إنها نجحت في استعادة خدمات المحمول بشكل كامل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد العطل المفاجئ الذي تسبب في تأثر خدمات المحمول بشكل جزئي في بعض مناطق الجمهورية ظهر اليوم.

وقدمت شركة WE اعتذارها لجميع عملائها عن الانقطاع المفاجئ لخدماتها لأسباب فنية، وذلك ظهر اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن تعويض جميع عملائها المتأثرين من الانقطاع عن كامل مدة توقف الخدمة.

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