WE تُعلن عودة خدماتها بشكل كامل

القاهرة - مصراوي:

قالت شركة WE، إنها نجحت في استعادة خدمات المحمول بشكل كامل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد العطل المفاجئ الذي تسبب في تأثر خدمات المحمول بشكل جزئي في بعض مناطق الجمهورية ظهر اليوم.

وقدمت شركة WE اعتذارها لجميع عملائها عن الانقطاع المفاجئ لخدماتها لأسباب فنية، وذلك ظهر اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن تعويض جميع عملائها المتأثرين من الانقطاع عن كامل مدة توقف الخدمة.