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    الدولار يرتفع ببنكي التجاري الدولي وكريدي أجريكول مع نهاية التعاملات

    05:45 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    الدولار يرتفع ببنكي التجاري الدولي وكريدي أجريكول مع نهاية التعاملات

    الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

    وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

    وزاد سعر الدولار قرشين، في بنك كريدي أجريكول إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

    بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والتعمير والإسكان، عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار، ثابتا في بنكي الإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي البركة، وقناة السويس عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

    الدولار اليوم سعر الدولار أسعار الصرف البنوك المصرية الجنيه المصري

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