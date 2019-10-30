أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حوالي جنيه واحد للجرام، مقارنة بمستوياتها أمس، لتواصل الهبوط لليوم الثاني على التوالي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 670 جنيها مقابل 671 جنيها أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 574 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 766 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5360 جنيها.

وعالميا، تحرك الذهب داخل نطاق ضيق، اليوم الأربعاء، إذ يتوخى المستثمرون الحذر ترقبا لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، بينما قدم ضعف الأسهم بعض الدعم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1487.89 للأوقية.

وكانت أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 4 جنيهات للجرام خلال تعاملات أمس مقارنة بمستوياتها أمس الأول الاثنين.