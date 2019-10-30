شركة TakeStep المصرية تشارك في مؤتمر دولي للشركات الناشئة بالبرتغال

كتب- محمد علاء الدين:

تشارك الشركة المصرية الناشئة في مجال التكنولوجيا الطبية TakeStep كعارض في قمة الويب وهي أكبر تجمع للتكنولوجيا في العالم، خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر بمدينة لشبونة البرتغالية، وتعد الشركة المصرية واحدة من خمس شركات أفريقية تعمل بمجال التكنولوجيا الطبية المشاركة في فعاليات مؤتمر هذا العام.

وتساعد شركة TakeStep مرضى الإدمان على التعافي والمرضى المتعافين في عدة نواحي لمنعهم من الانتكاس، وذلك عبر توظيف إمكانيات التكنولوجيا لربط مختلف أطراف منظومة علاج الإدمان ببعضهم البعض، وهم المرضى، وعائلاتهم، والمرشدون، والأطباء المتخصصون.

وتٌعد قمة الويب الحدث الأكبر على مستوى العالم في كل ما يخص شئون التكنولوجيا، حيث jستضيف 1200 متحدثاً طوال أربعة أيام في لشبونة، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 70 ألف.

وبحسب بيان صحفي اليوم، يمكن لمرضى الإدمان والمرضى المتعافين بطلب مكالمة مع أحد الأطباء النفسيين المتخصصين عبر المنصة الإلكترونية، وفي خلال ١٠ دقائق، يتصل الطبيب بالمريض عبر الهاتف أو مكالمة فيديو، لعقد جلسة علاج تمتد لمدة ساعة كاملة، كما يتم تسجيل المتابعات الدورية لمساعدة المرضى في الحفاظ على تعافيهم. وطورت TakeStep مؤشراً لقياس مدى قابلية المدمن المتعافي للانتكاس.

تقدم هذه الخدمات بشكل يحافظ على خصوصية المتصل، وبتكلفة مقبولة، مما يسمح لها بمساعدة المرضى في مختلف محافظات مصر، إلى جانب تشجيع مريضات الإدمان على التواصل والتحدث عن التحديات التي تواجههم.

وقررت TakeStep توفير خدماتها في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، والتي تشهد أحد أعلى معدلات الإدمان في العالم، وذلك في إطار خطتها التوسعية.

وقال محمد خشبة، رئيس مجلس إدارة TakeStep إن الشركة تقدم خدماتها لأكثر من 3 آلاف مريض في مصر، والولايات المتحدة، وثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.