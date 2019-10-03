البنك الأهلي: إصدار مليون كارت "ميزة" مسبوق الدفع حتى الآن

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الخميس، إن عدد بطاقات ميزة مسبقة الدفع التي أصدرها وصل إلى مليون بطاقة، منذ إصدارها وحتى الآن.

وبطاقة ميزة، مسبقة الدفع، أطلقها البنك المركزي، وتتيح لحامليها أوسع نطاق تعامل داخل مصر لدى الجهات التجارية والخدمية وبصفة خاصة سداد المدفوعات الحكومية، ويستهدف البنك المركزي، إصدار 20 مليون كارت خلال 3 سنوات.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن إصدار بطاقة ميزة يدعم توجه الدولة بشكل عام، حيث أصدرت وزارة المالية قرارها بسداد المدفوعات الحكومية بقيمة 500 جنيه فأكثر إلكترونيا اعتبارا من أول مايو الماضي.

وأضاف عكاشة، أن البنك ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وإرساء مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يحرص البنك على التوسع في تطبيق هذا المفهوم.

وأوضح أن الدولة والقطاع المصرفي يسعيان إلى تكامل المبادرات المرتبطة بعمليات الدفع أو التحصيل إلكترونياً لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازم تنفيذها لتلك المبادرات بجانب تكامل قواعد البيانات وتأمينها.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن البنك يسعى بشكل جاد إلى التوسع في إصدار بطاقة ميزة من خلال مخاطبة شرائح عديدة من العملاء وأهمها شرائح الشباب من طلبة الجامعات لسداد مصروفات الدراسة إلكترونيا.

كما يخاطب البنك شرائح العمالة المؤقتة في صرف مستحقاتهم لدى الجهات العاملين بها وعملاء القروض متناهية الصغر في صرف قيمة التمويل حاليا وسداد الأقساط خلال المرحلة التالية وعملاء الحوالات الواردة من الخارج.