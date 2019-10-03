عامر: تراجع الديون المتعثرة بالبنوك إلى 5% مقابل 45% في 2004

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن نسبة الديون المتعثرة بالبنوك تراجعت إلى 5% خلال الفترة الحالية، مقارنة بنسبة 45% خلال 2004.

وأضاف عامر، خلال مؤتمر صحفي لمناقشة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي اليوم الخميس، أن هذا التراجع جاء نتيجة عملية إصلاح الجهاز المصرفي التي بدأت من 2004، وتعتبر دليلا على نجاح هذه العملية.

وأوضح أن قانون البنوك الجديد ركز على تقوية دور الرقابة والإشراف على التنفيذيين والمحاسبين بهدف تعظيم دور الرقابة والشفافية، مشيرا إلى أن 89% من المقدرات المالية موجودة داخل الجهاز المصرفي.