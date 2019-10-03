محافظ المركزي: الاستثمارات غير المباشرة قفزت إلى 30 مليار دولار

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن إجمالي الاستثمارات غير المباشرة قفزت إلى 30 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمناقشة مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفي الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء أمس، بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وتامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي، وأيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات والتكنولوجية الإلكترونية.

وأضاف عامر أن ثقة الدول والمؤسسات المالية الدولية في مصر أصبحت كبيرة بعد نجاحها في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، الصادرة أمس، فإن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية في مصر انخفض إلى نحو 4.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل نحو 12.1 مليار دولار في عام 2017-2018.

وحققت صافي الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي مشتريات بلغ نحو 10.1 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي مقابل صافي مبيعات بلغ نحو 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من ذات العام والذي تزامن مع تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.