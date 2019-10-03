البنك التجاري الدولي يخفّض الفائدة على حساب التوفير

كتبت- منال المصري:

خفض البنك التجاري الدولي (CIB) الفائدة على حساب التوفير المقسم إلى 14 شريحة بحسب ما أعلنه عبر موقعه الإلكتروني.

وتباينت نسبة خفض الفائدة بين 0.5% إلى 2% على حسب قيمة الشريحة ودورية صرف العائد سواء كان يومي أو شهري أو ربع سنوي.

وأبقى البنك على سعر الفائدة على أول 4 شرائح ذو القيمة البسيطة في حساب التوفير التي تتراوح بين 20 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

وخفض البنك سعر الفائدة على الشرائح مرتفعة القيمة فوق 200 ألف جنيه حتى 15 مليون جنيه وتدرجت نسبة الخفض بين الشرائح.

وسجلت أعلى فائدة على شريحة حساب التوفير من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه لتتراوح بين 7.25% على العائد اليومي، و8.25% العائد الشهري، و8.5% للعائد ربع السنوي.

بينما سجلت أقل فائدة على الشريحة التي تبدأ من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه لتبلغ 3.75% للعائد ربع السنوي.

ويبدأ فتح حساب التوفير في التجاري الدولي من أول 20 ألف جنيه ولا يتم احتساب أي فائدة إذا قل الحساب عن هذا الرقم بل يتم أضافة غرامة شهرية في حال قل الحساب عن 20 ألف جنيه.