بنك الإسكندرية يخفض الفائدة 0.5% على الودائع وحساب التوفير بلس

كتبت - منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في بنك الإسكندرية، لمصراوي، إن البنك قرر خفض سعر الفائدة 0.5% على الودائع وحساب التوفير بلس، بداية من الشهر الجاري تماشيا مع قرار البنك المركزي.

وكان البنك المركزي، قرر تخفيض سعر الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

وأضاف مسؤول البنك، أن سعر الفائدة انخفض على الوديعة أسبوع إلى 1.5% مقابل 2% سابقا، وتراجعت الفائدة على وديعة الأسبوعين إلى 1.75% من 2.25%، بينما تراجعت الفائدة على الوديعة شهر أو شهرين إلى 3.5% من 4% قبل الخفض.

وانخفض سعر الفائدة على الوديعة 3 أشهر إلى 4.5% مقارنة 5% سابقا، وتراجعت الفائدة على الوديعة 6 أشهر إلى 4.75% مقابل 5.25%، فيما تراجعت الوديعة العام إلى 5.25% بدلا من 5.75%.

وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة على حساب التوفير بلس الشريحة الأولى والتي تبدأ من 10 آلاف جنيه إلى 300 ألف جنيه دون تغيير عند 7%، فيما تراجعت الفائدة على الشريحة الثانية من 300 ألف جنيه لأقل من 2.5 مليون جنيه إلى 8% مقارنة 8.5%، بينما تراجعت الفائدة على الشريحة الثالثة من 2.5 مليون جنيه إلى أكثر إلى 9.5% بدلا من 10%.