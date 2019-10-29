"تنمية المشروعات" يشارك بمنتدى "تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة" بالأردن

كتب- مصطفى عيد:

شاركت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالجلسة الافتتاحية في منتدى "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة"، والذى يعقد بالأردن، تحت رعاية زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، وبحضور ممثلين من المنظمات الدولية، والقطاعات المصرفية العربية.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء، قالت نيفين جامع، التي تشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة، إن مصر تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة تحت رعاية رئيس الجمهورية لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت نيفين، أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يعود إلى أهمية هذا القطاع في مكافحة البطالة، ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وذكرت نيفين جامع، في كلمتها، أن المحاور الاستراتيجية للجهاز تتمثل في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية، وكذلك إتاحة التمويل، وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات والاندماج في سلاسل القيمة، وخدمات تنمية الأعمال، وذلك من خلال تعاون جهاز تنمية المشروعات مع شركاء التنمية على الصعيدين الوطني والدولي.

وأشارت إلى أن الجهاز يستهدف من خلال هذا التعاون تقديم المزيد من التيسيرات والخدمات، وتهيئة المناخ الملائم للنهوض بهذه المشروعات، وتشجيع المواطنين والشباب على العمل الحر وريادة الأعمال وتحقيق مستقبل أفضل لهم يقوم على البحث والابتكار.

وأوضحت نيفين أنه تم مؤخرا استحداث منتجات جديدة، ومنها تمويل رأسمال المخاطر لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال خلال الفترة القادمة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية في هذا المجال.

وقدم جهاز تنمية المشروعات خلال العامين الماضيين، التمويل لحوالي 545 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت نحو 850 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال الخدمات المالية المتنوعة المقدمة من الجهاز سواء بشكل مباشر من خلال فروع الجهاز أو بصورة غير مباشرة من خلال البنوك والجمعيات الأهلية، وفقا لنيفين جامع.

وأعربت عن استعداد مصر الدائم، ممثلة في جهاز تنمية المشروعات، لتسخير إمكانياتها وخبراتها للدول العربية، وحرصها على العمل والتعاون معهم في هذا المجال، وذلك في إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها العربي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ومستقبل أفضل للشعوب العربية.