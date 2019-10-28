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    البورصة تنهي تعاملات الاثنين على ارتفاع جماعي بدعم مشتريات المصريين

    03:10 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
    البورصة تنهي تعاملات الاثنين على ارتفاع جماعي بدعم مشتريات المصريين

    البورصة

    كتبت- دينا خالد:

    شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.45% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14301 نقطة.

    كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.48%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 276.4 مليون جنيه، و15.6 ألف جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 276.4 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة 0.22% إلى مستوى 14237 نقاط.

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