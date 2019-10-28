"الرقابة المالية" تنفي وجود حسابات لرئيسها على موقع التواصل الاجتماعي

القاهرة- (أ ش أ):

نفى مصدر مسؤول في هيئة الرقابة المالية، وجود أية حسابات لرئيس الهيئة الدكتور محمد عمران على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو غيره من المواقع، مضيفًا أن الصفحات التي تحمل اسمه هي صفحات مزيفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بإنشائها وانتحال صفة رئيس الهيئة.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن رئيس الهيئة لم ينشئ أية صفحات، ولا يقوم بكتابة أية تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن أية تصريحات تصدر عنه تخرج من مصادرها الرسمية، سواء من خلال بيانات رسمية صادرة عن هيئة الرقابة المالية، أو ما يصرح به شخصيًا خلال المؤتمرات واللقاءات التلفزيونية.

وأكد المصدر أن هيئة الرقابة المالية، بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد منتحلي صفة رئيس هيئة الرقابة المالية، سواء من خلال الإبلاغ لدى مباحث الإنترنت، للكشف عن هوية المنتحلين أو من خلال التواصل مع إدارة "فيس بوك".​