بنك الإمارات دبي الوطني مصر يقرض "فارم فريتس" 28 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

قال بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إنه قدم تمويلا متوسط الأجل بقيمة 28 مليون دولار لصالح الشركة العالمية للتنمية الزراعية فارم فريتس التابعة لمجموعة شركات أمريكانا.

وأوضح البنك في بيان اليوم الأحد، حصل عليه مصراوي، أن التمويل غرضه المساهمة في التكلفة الاستثمارية لمشروع إقامة مصنع جديد للشركة لإنتاج البطاطس المصنعة بطاقة 50 ألف طن سنويا وبإجمالي استثمارات تصل إلى 40 مليون دولار بمدينة العاشر من رمضان.

وقال عمرو عزب رئيس قطاع الائتمان ببنك الامارات دبي الوطني – مصر، إن "هذه الخطوة تأتي في ضوء جهود البنك الداعمة للاقتصاد المصري، وتعكس سياسة مجموعة بنك الامارات دبي الوطني التوسعية بمصر عقب الاستحواذ على بنك بي ان بي باريبا مصر عام 2013، حيث نجح البنك في مضاعفة حجم محفظة قروض الشركات بمتوسط معدل نمو تراكمي سنوي بمقدار 44% من خلال التركيز على تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية."

وأضاف عزب أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر حريص على التوسع في تمويل الشركات الكبرى، وأنه نجح في ضخ تمويلات ضخمة منذ مطلع عام 2019 وحتى الوقت الراهن في قطاعات الأغذية والبنية التحتية والشركات العقارية .