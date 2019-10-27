392 مليون دولار صادرات المنتجات الدوائية المصرية خلال 9 أشهر من 2019

مصلحة الضرائب: يحق للسائحين استرداد الضريبة على السلع في هذه الحالة

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن صادرات قطاع المنتجات الدوائية حققت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 2.6% حيث سجلت 392 مليون دولار، مقابل 382 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فعاليات المعرض الطبي المصري لأفريقيا الذي نظمه المجلس التصديرى للصناعات الطبية بمشاركة مصنعي ومصدري الصناعات الدوائية المصرية ومستحضرات التجميل وذلك في إطار زيارة بعثة مشترين أفريقية، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

وأضاف نصار، أن السوق الأفريقي يمثل مستقبل التجارة العالمية في كافة القطاعات الصناعية خاصة القطاع الطبي والذي يعد أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية في العالم.

وأشار نصار إلى أهمية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في مجالات الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل وذلك من خلال إتاحة المعلومات الكافية للشركات المصرية عن الفرص التصديرية المتاحة بالأسواق الأفريقية.

وأكد الوزير، أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في كافة الصناعات الدوائية ومستلزماتها، وهو الأمر الذي يستلزم تعظيم الاستفادة منه لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية وأسواق القارة الافريقية.

وأشار نصار، إلى أهمية تفعيل جهود المجلس التصديري للصناعات الدوائية لزيادة حركة التجارة البينية الافريقية في القطاع الطبي والتي تبلغ 5% فقط من إجمالي واردات الأدوية الافريقية.

وقال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، إن المعرض الطبي المصري لأفريقيا يحظى بمشاركة 34 شركة مصرية و25 شركة افريقية تمثل 7 دول هي جنوب أفريقيا واثيوبيا وغانا وكينيا ورواندا وتنزانيا واوغندا.

وأضاف جورج، أن واردات الأدوية الافريقية بلغت 16.5 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 660 مليون دولار فقط تجارة بينية افريقية بنسبة 5%، لافتاً إلى أهمية العمل على زيادة هذه النسبة لتصل إلى 30% بحلول عام 2030.