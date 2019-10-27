  • عاجل:نقابة المحامين بالمنوفية تكشف سن "راجح" الحقيقي.. و"العقوبة" طبقًا للقانون

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح أبو بكر البغدادي الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب العدوان التركي أزمة الدوري محمد رمضان أسعار الفائدة عزل ترامب

    صعود طفيف لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد

    10:15 ص الأحد 27 أكتوبر 2019
    صعود طفيف لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

    وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.06% مع بداية التعاملات إلى مستوى 14216 نقطة.

    كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.57% إلى مستوى 14206 نقاط.

    البورصة المصرية مؤشرات البورصة

    الخبر التالى:

    الدولار يهبط في "أبو ظبي الإسلامي" ويصعد بـ"البركة" مع بداية التعاملات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان