صعود طفيف لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد
10:15 ص الأحد 27 أكتوبر 2019
كتب- مصطفى عيد:
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.06% مع بداية التعاملات إلى مستوى 14216 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.57% إلى مستوى 14206 نقاط.
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