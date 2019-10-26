أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة مع بداية الأسبوع

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عددا من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس، في سوق الجملة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، والبطاطس بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، والبصل بين 2.75 و 4.75 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

البصل بين 2.75 و4.75 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

بامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

جوافة بين 2 و4 جنيهات.

رمان بين 3 و6 جنيهات.

بلح زغلول بين 3 و7 جنيهات.

موز بلدي بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي 7 و11 جنيها.

الكاكا بين 6 و9 جنيهات.