التضامن: تخصيص 10 ملايين جنيه للإغاثة ومواجهة الأمطار

كتبت- ياسمين سليم:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الخميس، إنه تخصيص 10 ملايين جنيه هذا العام لشراء مهمات إغاثة من خيام وبطاطين.

وأضافت أنه تم تزويد مديريات التضامن الاجتماعي بما يلزمها من مهمات الإغاثة وتم ضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات وذلك لصرف المساعدات اللازمة.

وأوضحت أن الوزارة وجهت جميع المديريات برفع درجات الاستعداد لمواجهة أي حادث طارئ بسبب الطقس السئ أو الأمطار التي يتوقع سقوطها خلال الأيام القادمة.

وأضافت أنه تم تشكيل غرف عمليات على مستوى جميع المحافظات لرصد وسرعة التعامل مع الحوادث التي قد تنجم عن السيول والأمطار.

وأكدت والي أنه تم التنسيق مع أفرع مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظات والهلال الأحمر والاتفاق مع المحافظات ورؤساء الأحياء والمراكز لتحديد أماكن الإيواء لتجهيزها وسرعة التعامل مع الأزمات والنكبات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية النشطة في مجال الإغاثة لتقديم الدعم اللازم للمنكوبين سواء ماديا أو نفسيا.

وقالت إنه تم عمل نماذج محاكاة وسيناريوهات أزمات في كل المحافظات بالتعاون بين مديريات التضامن ومديريات أخرى كالشباب والرياضة والصحة والنقل والتموين لتجويد الأداء في حال وقوع أزمة.

كما أوضحت والي أن من مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن والمنتشرة بالمحافظات الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات وغير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة.

وأشارت إلى صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر فى الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق.