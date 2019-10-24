تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب في مصر، بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، وتراجع سعر الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 671 جنيها مقابل 672 جنيها أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم نحو 575 جنيها، فيما بلغ سعر الجرام عيار 24 اليوم نحو 767 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5368 جنيها.

وعالميا، تراجع سعر الذهب، اليوم الخميس، مع انتظار المستثمرين وضوحا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بعدما أرجأ التكتل اتخاذ قرار بشأن منحها تمديدا، فيما دعم ضعف الدولار الأسعار، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1488.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1491.30 دولار للأوقية.