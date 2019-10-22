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    عمران: قانون البيع بالتقسيط يشمل تمويل مصاريف التعليم والصحة

    11:53 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    عمران: قانون البيع بالتقسيط يشمل تمويل مصاريف التعليم والصحة

    محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

    كتبت-منال المصري:

    قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قانون البيع بالتقسيط المعروض على البرلمان حاليًا يمتد من البيع بالتقسيط للسلع إلى بيع الخدمات كالتعليم والصحة.

    وأضاف في كلمته خلال الملتقى الرابع لأدوات التمويل غير المصرفية، اليوم الثلاثاء أن البيع بالتقسيط يتيح سداد مصاريف التعليم لطلبة الجامعات والمدارس وكذلك مصاريف العلاج ويشمل أيضا تمويل رحلة الحج والعمرة.

    وأضاف أن إتاحة الشركات لعمليات البيع بالتقسيط لخدمات التجزئة لن تكون منافسة للبنوك بل سيتيح للبنوك إنشاء شركات تعمل في هذا النشاط نظرًا لقدرة هذه الشركات في التعامل مع العملاء أكثر من البنوك.

    وتطرق عمران إلى أن هناك نقطة خلافية في قانون البيع بالتقسيط تتمثل في سماح القانون بإنشاء مؤسسات مالية أو الترخيص للشركات التي تبيع كاش وجزء من أعمالها بالتقسيط.

    محمد عمران الهيئة العامة للرقابة المالية التعليم الصحة

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